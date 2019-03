Feuerwehren: Diebe stehlen Rettungsspreizer für ihre Beutezüge

Noch ist unbekannt, ob der Diebstahl eines Rettungsspreizers bei der Feuerwehr in Erlstätt mit der spektakulären Verfolgungsjagd auf der A8 in Zusammenhang steht. Eindeutig ist jedoch: Rettungsspreizer sind begehrtes Diebesgut. Die hydraulischen Geräte kosten bis zu 20.000 Euro.

Insofern richten die Diebe einen dreifachen Schaden an: Ein fehlender Rettungsspreizer steht für die Lebensrettung nicht zur Verfügung, den Feuerwehren entsteht durch den Diebstahl der Geräte ein erheblicher finanzieller Schaden – und: Mit den Spreizern werden schwere Straftaten begangen.

Einbrecher öffnen mit Rettungsspreizern schwere Türen und Tresore

Dabei werden nur tragbare Rettungsspreizer gestohlen, die mit Akkus betrieben werden. Mit ihnen lassen sich bei Einbrüchen schwere Türen oder Tresore öffnen. So knackten Räuber im Oktober in Berlin bei einem Überfall einen Geldtransporter mit einem zuvor entwendeten Rettungsspreizer.

Nach Diebstahl eines Rettungsspreizers in Erlstätt erwischt?

Auch in Bayern steigt die Zahl der Diebstähle. In der Nacht auf Mittwoch waren Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in Erlstätt im Landkreis Traunstein eingebrochen und nahmen einen Rettungsspreizer im Wert von etwa 20.000 Euro mit. Kurze Zeit später lieferten sich auf der A8 bei Bergen maskierte Insassen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, die das auffällige Auto kontrollieren wollte. Bei ihrer Flucht warfen die Unbekannten sogenannte Krähenfüße – das sind Wurfeisen mit Metallspitzen – auf die Autobahn, um die Polizeiautos abzuhängen.

Serie von Diebstählen bei Feuerwehren

Anfang Februar war ein solches Gerät der Freiwilligen Feuerwehr im Plieninger Ortsteil Gelting (Landkreis Ebersberg) nach einem Einbruch verschwunden. Vor drei Wochen nahmen Einbrecher im oberfränkischen Weilersbach im Landkreis Forchheim einen Rettungsspreizer aus der dortigen Feuerwache mit. Vor einem Jahr passierte das bei der Feuerwehr in Dornach bei München.