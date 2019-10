vor 41 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Ätzende Ameisensäure in Zirndorf

In Zirndorf ist ein Fass mit ätzender Ameisensäure umgekippt. 250 Liter der gefährlichen Flüssigkeit liefen aus. Die Feuerwehr rückte in Schutzanzügen an. Verletzt wurde niemand.