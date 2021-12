Feuerwehreinsatz: Industriehalle in Weiding brennt

In der Robert-Bosch-Straße in Weiding steht derzeit eine Industriehalle in Flammen. Das bestätigte die Polizei Cham am Dienstagvormittag auf BR-Anfrage.

Menschen bislang nicht verletzt

Die Einsatzkräfte sind gerade vor Ort und löschen. Menschen sind nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Der Brandort befindet sich in einem Industriegebiet. Der Alarm war um kurz nach 10 Uhr eingegangen, so ein Polizeisprecher.

Es wird nachberichtet.