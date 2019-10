Feuerwehreinsatz in Regensburger Mittelschule

Am Mittwochvormittag ist es zu einem größeren Feuerwehr-Einsatz in der Clermont-Ferrand-Mittelschule in Regensburg, der größten Mittelschule der Stadt, gekommen.

Unterricht wird fortgesetzt

Laut einem Sprecher der Polizei Regensburg schlug gegen 9.30 Uhr die Brandmeldeanlage in der Schule Alarm. In einer Mädchentoilette hat ein Papierkorb gebrannt. Das hat die Feuerwehr bestätigt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Schule evakuiert.

Drei Schüler klagten anschließend über Atemwegsprobleme und Schwindel. Weitere Verletzte gibt es laut Polizei nicht. Die Feuerwehr musste das Gebäude entrauchen. Der Unterricht soll fortgesetzt werden.

Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt, ob Brandstiftung vorliegt, muss jetzt die Polizei ermitteln.