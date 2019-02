Feuerwehreinsatz in München: Breitmaulnashorn hat Bauchschmerzen

Nichts Alltägliches für die Münchner Berufsfeuerwehr: Wie die Leitstelle berichtet, wurde am Samstag Unterstützung bei einem operativen Eingriff angefordert. Breitmaulnashorn Tsavo aus dem Circus Krone ging es schlecht - der 45-jährige Bulle hatte in den letzten zwei Monaten bereits 300 Kilogramm abgenommen. Jetzt mussten die Tierärzte handeln.

Narkose in aufrechter Position

Da Magen und Darm des rund zwei Tonnen schweren Tiers nur bei einer Narkose in aufrechter Position untersucht werden können, war Unterstützung vonnöten: Mit Gurten und unter Zuhilfenahme von Lufthebe-Kissen gelang es den Einsatzkräften, das Schwergewicht in die richtige Lage zu bringen, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr. Bei der Gelegenheit halfen sie auch noch, Tsavos Maul zu öffnen, um die Zähne zu kontrollieren.

Auf seiner Facebook-Seite meldet der Circus-Krone, dass die Operation gut verlaufen sei und bedankt sich bei über 1.000 Fans, die mit Tsavo gezittert hatten: Man hoffe, bald die Labor-Ergebnisse zu bekommen - und wünscht zunächst einmal gute Besserung!