Feuerwehraktionswoche: Auftakt in Obertraubling

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Freitagnachmittag in Obertraubling im Landkreis Regensburg die diesjährige Feuerwehraktionswoche eröffnet. Ihr Motto lautet "Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht". Mit verschiedenen Veranstaltungen wollen die Feuerwehren im Freistaat in den kommenden Tagen auf ihre Arbeit aufmerksam machen und neue Mitglieder gewinnen.

Neben Schauübungen werden Fahrzeuge sowie Gerätschaften und Schutzausrüstung vorgeführt. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz beteiligen sich viele Freiwillige Feuerwehren an der Aktionswoche.

Feuerwehr-Nachwuchs dringend gesucht

Vor allem junge Menschen sollen begeistert werden, sich zu engagieren. Der Großteil der rund 320.000 aktiven Mitglieder der Feuerwehr im Freistaat sind Ehrenamtliche. "Wir brauchen mehr Frauen und Männer in der Feuerwehr", so Herrmann zum Bayerischen Rundfunk.

Man habe, wie in der gesamten Gesellschaft, auch bei der Feuerwehr das Problem, dass geburtenstarke Jahrgänge ausscheiden und die jüngeren Jahrgänge geburtenschwächer seien. Generell könne man sich auf die Feuerwehr Tag und Nacht verlassen, sagte Herrmann. Die Feuerwehrleute leisteten einen hervorragenden Dienst.

Auch Johann Eitzenberger, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands, betonte in Obertraubling, wie wichtig der Nachwuchs ist. "Es ist gleich, wo man herkommt, welche Hautfarbe man hat oder welche Religion – wer die Dienstordnung in der Feuerwehr akzeptiert, ist herzlich willkommen", sagte Eitzenberger dem BR.

Höhepunkt der Feuerwehraktionswoche soll die "Lange Nacht der Feuerwehr" am 24. September werden.

Feuerwehren 250.000 Mal alarmiert

Knapp 250.000 Mal wurden die Feuerwehren im Freistaat laut dem Landesverband im vergangenen Jahr alarmiert. Nach Angaben der Bezirksfeuerwehrbände gibt es in Niederbayern mehr als 48.000 aktive Feuerwehrleute, in der Oberpfalz etwa 44.000.

Die Eröffnung der Feuerwehraktionswoche fand im Rahmen der 29. Versammlung des Landesfeuerwehrverbands in Obertraubling statt.