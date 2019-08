Feuerwehr Zapfendorf rettet hochwertige Klaviere vor den Flammen

Ein Lkw ist auf der A73 auf der Fahrt in Richtung Bamberg in Brand geraten. Auf dem Anhänger hatte der Lkw zwei Klaviere geladen. Als der Fahrer bemerkte, dass ein Rad des Anhängers Feuer fing, steuerte er den Rastplatz bei Zapfendorf an und alarmierte die Feuerwehr.

Klaviere waren nach Norwegen unterwegs

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Flammen bereits auf den Anhänger übergegriffen. Die Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Sie öffneten dann die Ladetore des Anhängers und löschten auch den Innenraum mit Schaum ab. Somit konnten die beiden hochwertigen Klaviere, die nach Norwegen transportiert werden sollten, vor dem Verbrennen gerettet werden.

Zugmaschine blieb unbeschädigt

Am Anhänger entstand 20.000 Euro Sachschaden. 60 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Bamberg waren im Einsatz. Der Rastplatz war kurzzeitig gesperrt. Unbeschädigt blieb die Zugmaschine. Der Lkw-Fahrer hatte den Anhänger bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr abgehängt.