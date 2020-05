Feuerwehr verhindert Brand eines Gefahrgut-Lkw auf A3

Ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr hat auf der A3 in Fahrtrichtung Passau zwischen Schwarzach (Lkr. Straubing-Bogen) und Metten (Lkr. Deggendorf) wohl ein größeres Unglück verhindert.

Bremse läuft heiß

An einem Tank-Lastwagen aus der Oberpfalz, der 32.000 Liter Heizöl geladen hatte, war eine Bremse am Anhänger heiß gelaufen. Der Fahrer bemerkte die Rauchentwicklung und stoppte den Lastwagen. Da die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte die Bremse des Lkw mit Wasser gekühlt und so ein offenes Feuer verhindert werden.

Gefährliche Ladung

Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilt, hätte ein Brand an dem LKW schlimme Folgen haben können, wenn der Diesel im großen Tank entzündet worden wäre. Nachdem die Bremse abgekühlt war, konnte der Lkw die Autobahn an einer Behelfsausfahrt verlassen. Die Firma schickte ein Ersatzfahrzeug, der beschädigte Lastwagen wurde in eine Werkstatt gebracht.