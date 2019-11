Feuerwehr übt Einsatzfahrten am Simulator

Damit bei Fahrten mit Blaulicht weniger Unfälle passieren, üben die Einsatzfahrer der Feuerwehren in Seßlach (Lkr. Coburg) solche Fahrten. Das machen sie allerdings nicht im Straßenverkehr, sondern virtuell. Dazu kommt ein sogenannter Sondersignal-Fahrt-Trainer zum Einsatz.

Simulator mit Rundumblick

Seit rund vier Jahren gibt es den Simulator nun schon in Bayern und alle zwei Jahre wird er auch im Landkreis Coburg eingesetzt, sagte Manfred Lorenz, Coburger Kreisbrandrat dem Bayerischen Rundfunk. An dem Simulator, der auf mehreren Monitoren einen Rundumblick gestattet, werden verschiedene Szenarien eingespielt, auf die die Feuerwehrleute im realen Einsatz treffen können. Es werden Fragen besprochen, wie schnell zum Beispiel ein Einsatzfahrzeug fahren darf, wo der Fahrer aktiv in den Verkehr eingreifen kann, aber auch wo Nötigung und Fahrlässigkeit beginnen.

Blaulicht und Martinshorn lösen bei allen Beteiligten Stress aus

Dazu sollen die Einsatzfahrer sich selber besser kennen lernen, zum Beispiel wie sie unter Stress reagieren. Denn stressig ist eine Einsatzfahrt für alle Beteiligten, nicht nur für die Einsatzfahrer. Darauf weisen die Betreuer des Sondersignal-Fahrt-Trainer die Einsatzfahrer auch hin. Denn das Herannahen eines Einsatzwagens löse bei den anderen Verkehrsteilnehmern auch Stress aus und führe zu teilweise unvorhersehbaren Reaktionen und Bremsmanövern.