Feuerwehr trägt Rollstuhlfahrer aus dem vierten Stock nach unten

Ein Rollstuhlfahrer will nach Arbeitsschluss den Aufzug holen, um sich auf den Nachhauseweg zu machen. Doch der Aufzug ist kaputt - am Freitagnachmittag. So ist es einem 25-Jährigen Münchner ergangen. Der junge Mann musste mit seinem rund 160 Kilogramm schweren Rollstuhl aus dem vierten Stock seiner Arbeitsstätte am Tegernseer Platz irgendwie nach unten kommen.

Hausmeister und Aufzugsfirma konnten nicht helfen

Kolleginnen und Kollegen des jungen Mannes versuchten daher, über den Hausmeister sowie die Aufzugsfirma Hilfe zu erhalten, was jedoch misslang. Vier Stunden später riefen sie schließlich die Feuerwehr.

Feuerwehr war schnell zur Stelle

Die Mannschaft eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs - besetzt mit sechs Einsatzkräften - setzte den 25-Jährigen daraufhin auf einen Stuhl und trug den schweren Rollstuhl nach unten. Kurz darauf war der 25-Jährige selbst an der Reihe. Die Kräfte legten ihn in ein Tragetuch und beförderten auch ihn nach unten.