Was ist wichtiger: Eine neue Feuerwache oder eine neue Schule? In der Hauptstadt des niederbayerischen Regierungsbezirks wird darüber gerade heftig gestritten. Sogar einen Parteiaustritt hatte der Diskurs schon zur Folge.

Heftige Kritik kommt von der Landshuter Mitte

Ausgelöst wurde der Streit von einem Newsletter der Freien Wählervereinigung "Landshuter Mitte". Die Hauspostille der Landshuter Mitte kam mit ihrer Aschermittwochsausgabe - zumindest in Teilen - einer gedruckten Bierzeltrede gleich. Verfasser Tilmann von Kuepach kritisiert hier ungewöhnlich offen und heftig die Investitionspolitik der Landshuter CSU. Der Stadtrat prangert diverse Vorfälle von Geldverschwendung an und stellt außerdem die These auf: Bei der momentanen Haushaltslage könne sich Landshut nicht mehr alles leisten. Auch Investitionen in die Freiwillige Feuerwehr müssten da hinterfragt werden.

Vorsitzender der FFW tritt aus Partei aus

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Landshut hat der ruppig formulierte Denkanstoß zu heftigen Reaktionen geführt. Man wartet hier schon seit längerem darauf, dass die alte Feuerwache Hofberg renoviert und die neue in der Wolfgangsiedlung endlich fertig wird. In Summe kommen da Millioneninvestitionen zusammen. Andreas Kei, der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr, der zur selben Wählergruppierung gehört wie Tilman von Kuepach, fand dessen Forderungen so unpassend, dass er kurzerhand aus der Landshuter Mitte ausgetreten ist. Sein politisches Engagement sei damit beendet und dabei bleibe es auch vorerst, erklärte der Vorsitzende.

OB Putz muss es jetzt allen recht machen

Die Angelegenheit hat sich daraufhin zu einem regelrechten Glaubensstreit im Landshuter Stadtrat ausgeweitet. Die niederbayerische Stadt hat derzeit rund 70.000 Einwohner und wächst weiter, muss deshalb neue Schulen bauen. Auch ein Neubau des Landestheaters ist geplant. Allein dieses Vorhaben wird rund 30 Millionen Euro kosten. Zugleich drücken Landshut noch Schulden aus den Vorjahren, die den Investitionsspielraum einschränken. Es in dieser Situation allen Parteien Recht zu machen, ist keine leichte Aufgabe für OB Alexander Putz von der FDP. Die Investitionen für die nächsten Jahre seien auf jeden Fall gesichert, verspricht der OB. Auch die Freiwillige Feuerwehr könne sich darauf verlassen, dass genug Geld für die geplanten neuen Feuerwachen da sein werde.

"Immerhin werde jetzt diskutiert"

Stadtrat Tilman von Kuepach sieht sich unterdessen etwas belustigt und ziemlich zufrieden die Folgen an, die er mit der Achermittwochsausgabe der Hauspostille der Landshuter Mitte ausgelöst hat. Immerhin werde jetzt offen über Zukunftsinvestitionen in Landshut diskutiert, meint er. Dass der Ton in der Stadtpolitik gerade etwas rauer wird ist möglicherweise auch den näher kommenden Wahlen geschuldet. 2020 wird in Landshut der Stadtrat neu gewählt.