Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus in Ansbach

Beim Brand eines Wohnhauses in der Ansbacher Innenstadt musste die Feuerwehr mehrere Menschen vor dem Flammen retten. Das Feuer im Treppenhaus war mit starker Rauchentwicklung verbunden, weswegen die Bewohner zunächst in ihren Wohnungen bleiben mussten. Erst die Feuerwehr konnte die Flammen so weit eindämmen, dass alle Bewohner unverletzt ins Freie gebracht werden konnten.

Feuer richtet 60.000 Euro Schaden an

Derzeit sind vier Wohnungen nicht bewohnbar, die Stadt Ansbach konnte den Bewohnern allerdings Unterkünfte vermitteln. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von mindestens 60.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist noch unklar, der Kriminaldauerdienst Mittelfranken und die Kripo Ansbach haben die Ermittlungen aufgenommen.