18.09.2018, 11:07 Uhr

Feuerwehr rettet Kuh Elfriede aus einem Swimmingpool

Auf der Suche nach Abkühlung hat sich eine Kuh in Renholding in eine missliche Lage gebracht: Das Tier namens Elfriede stürzte in einen Swimmingpool und kam alleine nicht mehr heraus. Die Feuerwehr musste mit großem Gerät anrücken.