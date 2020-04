Feuerwehr rettet Kuh aus dem Mühlbach bei Traun

Das Bad einer Kuh im Mühlbach hat einen größeren Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus Stein nach sich gezogen. Die Kuh stand am Samstag auf einer Weide in der Nähe des Mühlbachs. Vermutlich verlor Sie an der steilen Böschung zum Mühlbach den Halt und rutschte ins Wasser. Das Tier konnte sich selbstständig nicht mehr befreien und bewegte sich flussabwärts in Richtung Hörpolding. Die Feuerwehr rückte zur Tierrettung an.

Reiterinnen entdeckten die verängstigte Kuh im Bach

Gegen 18.30 Uhr bemerkten zwei Reiterinnen das Tier im Bach und verständigten die Feuerwehr. Den Feuerwehrleuten gelang es zunächst das unruhige Tier mit einem Seil festzubinden. Um es nicht weiter aufzuschrecken, zogen die Feuerwehrmänner ihre Einsatzkleidung mit den Reflektoren aus. Die Kuh hatte sehr nervös auf diese Kleidung reagiert.

Nach Beruhigungsspritze gelang flussabwärts die Kuhrettung

Ein hinzugerufener Tierarzt gab dem Tier eine Beruhigungsspritze. Da es auch der Feuerwehr nicht möglich war, in dem unwegsamen Gelände das Tier ans Ufer zu bringen, entschied man sich, mit der Kuh flussabwärts zu marschieren. An einer Stelle, die nicht so steil war, schafften es die Einsatzkräfte, das Tier innerhalb von zwei Minuten aus dem Wasser zu ziehen.

Anschließend konnte es dem Bauern, der schon auf der Suche nach dem Tier war, übergeben werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Stein / Traun war mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.