Feuerwehr rettet Küken aus Regenrohr am Aschaffenburger Schloss

Ein Abenteuer mit Happy End: In Aschaffenburg sind acht Nilgansküken in eine missliche Lage geraten. Ihre Mutter hat wohl auf einem Turm des Schlosses Johannisburg gebrütet und der Nachwuchs war dort in ein Rohr gerutscht.

Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Vor Ort hatte eine Schlossmitarbeiterin die Küken in ihrer Notlage bemerkt und dann die Feuerwehr gerufen. Die machten die Küken in einem Fallrohr in etwa 22 Metern Höhe ausfindig. Mit Hilfe eines speziellen Fahrzeugs und einer Drehleiter begaben sich die Feuerwehrleute also nach oben. Dort stellten sie fest, dass die acht Küken glücklicherweise nicht allzu tief ins Rohr gerutscht waren. So konnten die Retter die Tiere mit der Hand einsammeln und in einen Karton setzen.

Gänsefamilie unverletzt wieder zusammengebracht

Die Küken wurden dann im Schlosspark wieder freigelassen. Die Nilgansmutter beobachtete die Rettungsaktion genau und kam schließlich zu ihrem Nachwuchs in den Park geflogen. Keines der Tiere wurde verletzt.