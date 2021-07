Feuerwehr: Nürnberg bekommt erste Stadtbrandrätin Bayerns

Claudia Herzog wird die erste weiblichen Stadtbrandrätin in Bayern und übernimmt damit ein Spitzenamt der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg. Die 44-Jährige vertritt damit ab September die Belange der elf ehrenamtlichen Feuerwehren im Nürnberger Stadtgebiet, etwa aus Almoshof, Buch, Eibach oder Laufamholz gegenüber dem Leiter der Nürnberger Berufsfeuerwehr.

Chefin von 350 Feuerwehrleuten

Laut einer Mitteilung der Stadt Nürnberg, war Herzog am vergangenen Freitag von den aktiven Mitgliedern der Löschzüge aus Almoshof, Buch, Buchenbühl, Eibach, Gartenstadt, Höfles, Laufamholz und Werderau in geheimer Wahl für die nächsten sechs Jahre zur neuen Kommandantin gewählt worden. Laut Bayerischem Feuerwehrgesetz übernimmt sie als Kommandantin der mit 350 Mitgliedern größten Freiwilligen Feuerwehr in Nürnberg auch die Funktion der Stadtbrandrätin.

Bisheriger Amtsinhaber hat Spitzenamt niedergelegt

Der bisherige Amtsinhaber, Günter Herzog, hatte nach fast 30 Jahren aus Altersgründen seine Ämter als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr und des Stadtbrandrates niedergelegt. Ab September vertritt Herzog nun die Belange der elf ehrenamtlichen Feuerwehren im Stadtgebiet gegenüber Oberbranddirektor Volker Skrok, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Nürnberg.