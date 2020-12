vor etwa einer Stunde

Feuerwehr-Nikolaus überrascht Kinder in Creußen

"Kinder stellt die Stiefel raus, in Creußen kommt der Feuerwehr-Nikolaus": In der Stadt im Landkreis Bayreuth sind am Nikolaustag viele Kinder vom Weihnachtsmann mit Blaulicht überrascht worden.