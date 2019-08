Auf einem Feld im Aschaffenburger Stadtteil Obernau ist am Donnerstagnachmittag ein Mähdrescher in Brand geraten. Der Landwirt konnte sich rechtzeitig aus dem Führerhaus retten. Der Mähdrescher wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 70.000 Euro.

Defekter Forstmulcher löst Waldbrand aus

In einem Waldabschnitt bei Weibersbrunn (Lkr. Aschaffenburg) hat eine Forstmaschine am Donnerstagnachmittag einen Waldbrand verursacht. Auch die 300.000 Euro teure Maschine wurde ein Raub der Flammen. Aufgrund eines technischen Defekts war der Forstmulcher in Brand geraten. Alle Versuche des Fahrers, das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen, misslangen. Im Rohrbrunner Forst standen 2,5 Hektar in Flammen.

Der Schaden am Rohrbrunner Forst muss noch durch die Staatsforstbehörde ermittelt werden.