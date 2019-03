Wertingen: Brand in Mehrfamilienhaus - eine Frau leicht verletzt

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der vergangenen Nacht auf dem Balkon des Hauses in Wertingen aus. Als die Rettungskräfte ankamen, hatten die 20 Bewohner das Gebäude schon verlassen. Sie kamen im Großen und Ganzen glimpflich davon, mussten die Nacht aber an einem Standort des Roten Kreuzes in der Nähe verbringen.

Einsatzkräfte hatten Feuer schnell unter Kontrolle

Der Rettungsdienst versorgte vier Bewohner vor Ort. Eine Frau verletzte sich beim Weg ins Freie leicht am Fuß – sie wurde in eine Klinik gebracht. Gegen 1.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Danach konnten die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Am Balkon und im Dachstuhl des Hauses entstand ein Schaden von schätzungsweise 50.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.