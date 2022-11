Feuerwehr Leoprechting backt zugunsten der BR-Sternstunden

Der Duft frisch gebackener Krapfen, Kuchen und Plätzchen liegt am Sonntag wieder über dem Feuerwehrhaus in Leoprechting bei Hutthurm im Landkreis Passau. Die Kalorien sollten egal sein. Denn die Ehrenamtlichen der Feuerwehr Leoprechting bei Hutthurm im Landkreis Passau verkaufen das Gebäck wieder zu Gunsten von Sternstunden.

Krapfen und Kuchen kommen von ehrenamtlichen Helfern

Der komplette Erlös der Aktion wird gespendet. So konnte die Feuerwehr Leoprechting im vergangenen Jahr 4.000 Euro an Sternstunden überweisen. Ein vorher nie erreichter Spendenerfolg, der in diesem Jahr sogar noch übertroffen werden soll.

Insgesamt werden am Sonntag im Feuerwehrhaus in Leoprechting mindestens 500 Krapfen frisch gebacken. Dazu kommen rund 50 Kilo an Torten, Kuchen und Plätzchen, die der Feuerwehr unentgeltlich zum Verkauf zur Verfügung gestellt werden.

Spendenaktion entstand spontan

Den Kuchenverkauf organisiert die Feuerwehr in diesem Jahr bereits zum dritten Mal. Ursprünglich entstand die Veranstaltung spontan, weil wegen der Corona-Auflagen das traditionelle Waldfest ausfallen musste. Im vergangenen Jahr hatten sich die Ehrenamtlichen in Leoprechting dann dazu entschlossen, den Erlös an Sternstunden zu spenden.

Die Krapfen- und Kuchenaktion der Leoprechtinger Feuerwehr beginnt um 13 Uhr im Feuerwehrhaus.