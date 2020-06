Feuerwehr Kempten findet tote Person auf Balkon

Bei einem Brand-Einsatz im Kemptner Vorort Halden hat die Feuerwehr in der Früh eine tote Person auf dem Balkon einer Wohnung entdeckt. Nach ersten Informationen der Polizei konnte die Leiche bisher nicht identifiziert werden. Vermutlich handelt es sich aber um eine Frau.

Feuer gelöscht, Kriminalpolizei ermittelt

Nach der Alarmierung um etwa 8 Uhr konnte die Feuerwehr den Wohnungsbrand löschen, ohne dass das Feuer auf andere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus übergriff. Zwei weitere Wohnungen seien lediglich verraucht, heißt es.

Die Kriminalpolizei ermittelt, der Einsatz in der Memminger Straße in Kempten läuft zur Stunde noch.

Brand in Krumbach womöglich durch Blitz ausgelöst

Ein weiterer Brand hatte in der Nacht die Feuerwehr in Krumbach (Landkreis Günzburg) in Atem gehalten. Möglicherweise hatte ein Blitzschlag das Feuer in einem Dachstuhl ausgelöst. Die einzige Bewohnerin, eine 30 Jahre alte schwangere Frau, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit geschätzt 100.000 Euro an.