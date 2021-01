Feuerwehr in Gefahr: Explosionen bei Brand in Lagerhalle

Heikler Feuerwehreinsatz am späten Mittwochabend in Eschenlohe: eine Lagerhalle, die als Garage genutzt wurde, stand in Flammen. In dem Gebäude lagerten - neben zwei Fahrzeugen - auch mehrere Gasflaschen und ein 600 Liter Dieseltank.

Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort

Die Feuerwehrkräfte mussten bei der Brandbekämpfung also besonders vorsichtig agieren. Immer wieder kam es zu Explosionen. Verletzt wurde niemand, aber die Halle wurde bei dem Brand komplett zerstört. Auch zwei Fahrzeuge, die dort geparkt waren, wurden ein Raub der Flammen.

Gefahrstoffe in benachbartem Stadel

Ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Stadel konnte verhindert werden. Aufgrund der dort gelagerten Gefahrstoffe wurde großflächig Löschschaum eingesetzt. Der Schaum und das Löschwasser wurden bei den frostigen Temperaturen schnell zu einer gefährlichen Eisschicht. So stürzte ein Feuerwehrmann so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Mit Hilfe von Streusalz und Split wurden schließlich umliegende Gehwege und Straßen vom Eis befreit.

Entwarnung erst in den frühen Morgenstunden

Erst weit nach Mitternacht konnte Entwarnung gegeben werden. Die Feuerwehren aus Eschenlohe, Murnau und Oberau waren über Stunden gefordert. Auch der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort.