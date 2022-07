Feuerwehr im Dauereinsatz: Felder, Wald und Mähdrescher brennen

Zu zwei größeren Einsätzen auf Getreidefeldern hat die Feuerwehr im Landkreis Kulmbach am Montag ausrücken müssen. Nach Polizeiangaben wurde in beiden Fällen niemand verletzt. Im Pressecker Gemeindeteil Kunreuth im Landkreis Kulmbach entzündete sich bei Temperaturen um die 35 Grad ein Feld, wodurch auch ein Mähdrescher Feuer fing. Bereits am Wochenende gerieten bei Kulmbach und Lichtenfels zwei Mähdrescher in Brand.

Feld und Mähdrescher brennen bei Presseck

Laut Polizei vernichteten die Flammen diesmal sechs Hektar des nicht abgeernteten Feldes, zudem seien etwa 200 Liter Diesel des Mähdreschers ins Erdreich gelaufen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 200.000 Euro. Etwa 150 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Flammen greifen auf Wald bei Kupferberg über

Knapp 20 Kilometer entfernt entzündete sich in Kupferberg ein Feld bei Drescharbeiten. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Wald über, heißt es von der Polizei. Auch hier waren 150 Einsatzkräfte vor Ort, der Sachschaden an Feld und Wald wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Böschung bei Gräfenberg gerät in Brand

In der Gemeinde Gräfenberg im Landkreis Forchheim war unterdessen eine trockene Böschung nahe der Straße zwischen Thuisbrunn und Dietersberg in Brand geraten. Ein Landwirt erkannte die Gefahr und verständigte die Feuerwehr. Funkenflug und heftige Windböen hatten dafür gesorgt, dass sich das Feuer auf ein eineinhalb Hektar großes Getreidefeld ausbreitete. Sieben Feuerwehren löschten das Feuer und verhinderten, dass es auf umliegende Felder und Wiesen übergriff. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.