11.12.2020, 07:41 Uhr

Feuerwehr im Dauereinsatz: Brände in Nürnberg und Fürth

Gleich zwei Brände haben die Feuerwehr in Nürnberg und Fürth in der Nacht beschäftigt: In Nürnberg-Großgründlich stand ein Wohnhaus in Flammen und in Fürth brannte es in einem Wohnheim. In beiden Fällen gab es laut Polizei Verletzte.