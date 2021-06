Feuerwehr im Dauereinsatz: 100 Unwettereinsätze in München

Die Münchner Berufsfeuerwehr war nach den Gewittern in der vergangenen Nacht rund hundert Mal in der Landeshauptstadt unterwegs. Laut Feuerwehr-Sprecher Stefan Osterloher war etwa eine Tiefgarage mit 4.000 Quadratmetern in der Stösserstraße in Feldmoching regelrecht geflutet. Die Münchner Feuerwehr setzte dort von 1.45 Uhr bis 4.30 Uhr morgens große Pumpen ein.

Viel Wasser, umgestürzte Bäume

Außerdem waren Unterführungen unterspült, heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume wurden beseitigt. Für die Münchner Feuerwehr war es die stärkste Einsatznacht der letzten Tage. Laut Stefan Osterloh haben 120 zusätzliche Anrufe in der Münchner Leitstelle Einsatzorte in Landkreisgemeinden betroffen. Sie wurden an die Kolleginnen und Kollegen im Landkreis München weitergegeben, so Osterloh.