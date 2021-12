Feuerwehr hat an einem Tag drei Einsätze in derselben Straße

Die Münchner Feuerwehr musste am Samstag zwischen Mitternacht und Mittag gleich dreimal zu größeren Einsätzen in die Plinganserstraße im Stadtteil Sendling ausrücken. Das berichtet die Branddirektion.

Brennender Adventskranz macht Wohnung unbewohnbar

Der erste Einsatz ereignete sich bereits kurz nach Mitternacht. Ein Adventskranz hatte in einer Wohnung Feuer gefangen und musste von Feuerwehrleuten mit Atemschutzgeräten abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand, die Wohnung wurde jedoch so stark verrußt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Auto überschlagen: Straße für längere Zeit gesperrt

Am Morgen ereignete sich dann der zweite Einsatz in der Plinganserstraße. Zwei Autos waren kollidiert, wobei sich ein Auto überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Fahrer wurden verletzt, konnten sich aber selbst aus ihren Autos befreien. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Neben den beiden Unfallautos wurden auch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, die am Straßenrand geparkt waren. Die Plinganserstraße musste für längere Zeit gesperrt werden, berichtet die Pressestelle der Berufsfeuerwehr.

Fahrzeugbrand: Mutter und Sohn können sich retten

Schließlich rückte die Feuerwehr gegen Mittag ein drittes Mal in die Plinganserstraße aus. Ein Auto hatte während der Fahrt Feuer gefangen. Die Fahrerin und ihr Sohn konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Sie hatten den Brandgeruch frühzeitig bemerkt und das Auto bereits am Fahrbahnrand abgestellt, als es zu brennen begann. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer und kontrollierte die umliegenden Gebäude auf eine eventuelle Verrauchung. Nach rund 20 Minuten sei der Einsatz für die Feuerwehr beendet gewesen, berichtet die Branddirektion.