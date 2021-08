Feuerwehr-Großeinsatz: Heftiger Wasserschaden in Berg am Laim

Großeinsatz für die Münchner Feuerwehren: In einem Hochhaus in Berg am Laim hat es am Sonntag einen enormen Wasserschaden gegeben. In einem Technikraum im achten Obergeschoss hatte sich die Muffe, also die Verbindung zweier Rohre, einer Wasserleitung gelöst. Es traten insgesamt rund 50.000 Liter Wasser aus.

Stundenlanger Einsatz

Die Feuerwehr war bereits alarmiert. Dann drang aber auch noch Wasser in einen Feuermelder ein und löste die Brandmeldeanlage des Gebäudes aus, wodurch automatisch ein Löschzug alarmiert wurde. Sechs Stunden lang waren Kräfte der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr München damit beschäftigt, die großen Wassermengen mit zwei Tauchpumpen und sechs Wassersaugern zeitgleich aus dem Gebäude zu pumpen.

Höhe des Sachschadens noch nicht bekannt

In einem Raum stand das Wasser bis zu 1,20 Meter hoch. Es dehnte sich vom achten Obergeschoß bis in den Keller des Hochhauses aus. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.