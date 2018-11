Feuerwehr fordert Polizeischutz bei Risiko-Einsätzen

Für Siegfried Maier ist eine Schmerzgrenze erreicht. Der Landesvorsitzende der Feuerwehr-Gewerkschaft fordert Polizeischutz für die Feuerwehr bei riskanten Einsätzen:

"Zum Beispiel bei Einsätzen in der Silvesternacht, bei Einsätzen bei großen Faschingsveranstaltungen, in Schwerpunkteinsatzstellen wie etwa den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg - da würde es unseren Kolleginnen und Kollegen auf der Straße einfach die Sicherheit geben, dass sie sich um das kümmern können, für das sie da sind." Siegfried Mayer, Landesvorsitzender Feuerwehr-Gewerkschaft

Raketen auf Einsatzkräfte abgefeuert

Besonders zum Jahreswechsel könne es schnell gefährlich werden, sagt Maier. Wie gefährlich, das mussten bereits die Feuerwehrkameraden in Augsburg am eigenen Leib erfahren. Pressesprecher Friedhelm Bechtel berichtet von einem Einsatz im vergangenen Jahr, bei dem Raketen absichtlich auf die Einsatzkräfte abgefeuert wurden: Der Kollege sei verletzt worden, habe eine Verbrennung am Ohr erlitten; das Auge sei zudem angeschwollen, er habe nichts mehr gesehen und sei über mehrere Monate krank geschrieben worden.

Herrmann: Polizeischutz nur bei konkreter Gefahr

Bechtel sagt aber auch: Die Polizei sei ohnehin meist bei den Einsätzen vor Ort, die Zusammenarbeit klappe gut. Der Gewerkschaft reicht das nicht. Ihr Vorsitzender Siegfried Maier will eine Streife extra zum Schutz der Feuerwehr, wenn es brenzlig wird. Denn nicht immer sei die Polizei gleichzeitig mit den Einsatzkräften vor Ort. Deshalb hat Maier Briefe an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) geschrieben, in denen er besseren Schutz fordert. Aber, so Maier: "Die Briefe sind beantwortet worden, es wird - aus unserer Sicht unverständlicherweise - darauf hingewiesen, dass bedauerliche Einzelfälle sind, und daher kein Grund zum Handeln besteht."

Innenminister Herrmann verteidigt seine Behörde: Statistisch komme es nur bei jedem tausendsten oder zweitausendsten Einsatz zu Gewalt gegen die Einsatzkräften:

"Es wäre also überhaupt nicht vertretbar, dass bei jedem Feuerwehreinsatz eine Polizeistreife dabei wäre, aber überall dort, wo Gewalt droht, wo man mit Angriffen rechnen muss oder sie konkret stattfinden, dort wird die Polizei Hilfe leisten und das tut sie auch. Die Feuerwehr braucht nur kurz um Unterstützung zu bitten." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

In München werden Übergriffe dokumentiert

Zudem gebe es seit vergangenem Jahr die Möglichkeit, härtere Strafen für Gewalt gegen Einsatzkräfte zu verhängen, sagt der Innenminister. Jetzt komme es darauf an, dass die Justiz diese neuen Strafen auch umsetzt.

Auch bei der Münchner Feuerwehr sind gewaltsame Übergriffe bis dato Einzelfälle. In fünf Jahren wurde ihm von fünf solchen Angriffen berichtet, erzählt Brandamtsrat Klaus Heimlich. Trotzdem haben die Münchner auf eigene Initiative ein internes Melderegister eingeführt: bislang das einzige in Bayern. Solch eine Statistik für ganz Bayern, das ist eine weitere Forderung der Feuerwehr-Gewerkschaft.