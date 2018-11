09.11.2018, 10:05 Uhr

Feuerwehr fordert besseren Brandschutz in älteren Hotels

Am vergangenen Wochenende ist in einem Oberstdorfer Viersternehotel ein Brand ausgebrochen. Dort waren keine Rauchmelder installiert - was in diesem Fall gesetzlich zulässig war. Die Feuerwehr kritisiert nun die zugrunde liegenden Regelungen.