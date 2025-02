Feuerwehr findet Leiche nach Wohnhausbrand in der Oberpfalz

In einem Wohnhaus in Brennberg im Oberpfälzer Landkreis Regensburg ist am Sonntagabend Feuer ausgebrochen. Bei den komplizierten Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in dem Haus eine Leiche.

Flammen lodern aus dem Dachstuhl

Die Einsatzkräfte waren gegen 20.45 Uhr alarmiert worden. Als sie am Brandort eintrafen, stand das freistehende eingeschossige Haus bereits in Flammen, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montagmorgen mit. Dichter Rauch sei aus dem Gebäude gedrungen. Die alleinstehende Bewohnerin des Hauses, eine 91 Jahre alte Frau, wurde zunächst vermisst.

Einsatzkräfte finden Leiche in Trümmern

Um etwa 23.15 Uhr fanden Einsatzkräfte eine Leiche in den bereits verkohlten Trümmern. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um die 91-Jährige handelt. Die Flammen und die vom Feuer ausgehende starke Hitze führten dazu, dass die Leiche erst etwa zwei Stunden nach ihrem Fund geborgen werden konnte.

Schwieriger Einsatz wegen Lage und Kälte

Der ganze Einsatz habe sich für die rund 80 Feuerwehrkräfte schwierig gestaltet, so der Einsatzleiter Mario Settmak. Die Lage des Gebäudes habe die Löscharbeiten verzögert: "Der Zugang war in einer Stichstraße. Wir hatten nur in eine Richtung eine Zufahrt, die war sehr eng und verbaut", erklärte Settmak. Zudem sei das Löschwasser wegen der eisigen Temperaturen eingefroren. Man habe Salz streuen müssen, um die Unfallgefahr für die Einsatzkräfte zu minimieren.

Die Löscharbeiten dauerten Stunden. Unter anderem habe die Feuerwehr Wände mit Kettensägen öffnen müssen, um Glutnester aufzuspüren, hieß es weiter.

Noch keine Hinweise auf Brandursache

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. "Das Gebäude ist aktuell nicht mehr betretbar, weil die Deckenkonstruktionen nicht mehr sicher sind", so Settmak. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise gibt es bislang nicht.

