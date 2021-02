Feuerwehr entfernt gefährliche Eiszapfen in Würzburg

Sie bilden sich aus gefrierenden Wassertropfen und sehen aus wie Kunstwerke: Die Rede ist von Eiszapfen. Seit Tagen zeigt das Thermometer in Unterfranken Minustemperaturen an. Deshalb haben sich an mehreren Häusern in der Innenstadt von Würzburg Eiszapfen gebildet. Auf einer Länge von 60 Metern Dachkante hingen in zehn Metern Höhe Eiszapfen an verschiedenen Dächern. Bis zu 80 Zentimeter waren sie lang.

Erste Eiszapfen schon angetaut und heruntergefallen

Durch die Sonne waren sie angetaut. Die ersten Eiszapfen sind schon heruntergefallen und auf Gehwege oder Straßenbahn-Haltestellen gelandet. Nach Angaben der Stadt Würzburg wurde niemand verletzt. Weil weitere Zapfen abzustürzen drohten, wurde die Berufsfeuerwehr Würzburg alarmiert.

Würzburger Feuerwehr entfernt gefährliche Eiszapfen

Laut Feuerwehr wurden zuerst die Gehwege gesperrt. Dann kamen eine Drehleiter und vier Feuerwehr-Männer zu Einsatz. Vom Drehleiter-Korb aus konnten sie die Dachkanten von den gefährlichen Eiszapfen befreien. Auch Polizisten, Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes und von der Würzburger Straßenbahn GmbH waren beteiligt.

Durch die Sicherungsmaßnahmen kam es kurzzeitig zu Behinderungen im Straßen- und im Straßenbahn-Verkehr.