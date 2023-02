Feuerwehr: Ein klassischer Fall von "Rauchmelder rettet Leben"

Dieser Brand hätte schlimm enden können, doch aufmerksame Nachbarn und ein Rauchwarnmelder retteten in diesem Fall einem Münchner das Leben, resümiert die Feuerwehr. Im Münchner Stadtteil Pasing waren am Vormittag mehrere Menschen auf das Piepsen eines Rauchwarnmelders aufmerksam geworden. Wie sich später herausstellte, waren Nudeln auf dem Herd angebrannt und hatten für enorme Rauchentwicklung gesorgt.

Dichter Rauch in der Wohnung

Die Nachbarn klopften und klingelten laut Feuerwehr an der Wohnungstür, aus der das Geräusch des Rauchwarnmelders kam. Als keiner öffnete, informierten sie die Feuerwehr. Die Feuerwehrkräfte stiegen über die Nachbarwohnung auf den Balkon der betroffenen Wohnung. Durch das Fenster konnten sie dichten Rauch sehen, der bereits den Raum fast vollständig gefüllt hatte.

Schlafender Mann von Feuerwehrkräften geweckt

Als auch auf ihr "energisches Anklopfen mit den Feuerwehrstiefeln", wie es in der Mitteilung heißt, keiner reagierte, drang ein Atemschutztrupp gewaltsam in die Wohnung ein und fand den Bewohner schlafend im noch rauchfreien Schlafzimmer. Die Feuerwehrler weckten ihn auf und führten ihn mit einer Fluchthaube geschützt durch den giftigen Brandrauch ins Freie. "Im Anschluss", so heißt es in der Meldung der Feuerwehr weiter, "nahmen sie die verbrannten Nudeln vom Herd und lüfteten die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter."

Positives Fazit der Feuerwehr

Verletzt wurde niemand. Das Resümee der Feuerwehr: "Durch das umsichtige und schnelle Handeln der Nachbarn konnte ein schlimmeres Ende verhindert werden. Ein klassisches Beispiel von 'Rauchmelder rettet Leben'."

Wann müssen Rauchmelder ausgetauscht werden?

In Bayern gilt nunmehr die Rauchmelderpflicht für Neubauten seit zehn Jahren. Das heißt, nun müssen oder müssten tausende Rauchmelder im Freistaat ausgetauscht werden. Was tun? Fragen an BAYERN1-Umweltexperten Alexander Dallmus.