Feuerwehr befreit Fahrgäste aus Fugger-Express

Der Fugger-Express war gegen 16 Uhr 20 zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Augsburg-Hochzoll zum Stehen gekommen. Er konnte nicht mehr weiterfahren, vermutlich wegen eines technischen Defekts, bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Rund 300 Fahrgäste, die auf dem Weg in den Feierabend oder ins Wochenende waren, mussten lange warten.

Knapp 2 Stunden im Zug eingeschlossen

Als die Berufsfeuerwehr Augsburg eineinhalb Stunden später, gegen 17 Uhr 40 an dem liegen gebliebenen Zug eintraf, klopften viele Fahrgäste bereits an die Scheiben. Offenbar waren sie vom langen Warten zermürbt und die Luft in den Abteilen stickig geworden. Fenster können in einem Fugger-Express nicht geöffnet werden, die Fahrgäste trugen vorschriftsgemäß Masken, Türen durfte der Zugführer nicht öffnen.Die Fahrgäste warteten nach Angaben der Feuerwehr sehnlichst auf ihre Evakuierung und auf ihre Weiterfahrt.

Schwierige Evakuierung

Die Bahn hatte bereits einen Ersatzzug auf das gegenüberliegende Gleis gefahren. Die Bergung der Fahrgäste wurde laut Deutsche Bahn dadurch erschwert, dass der Zug auf einer Brücke stand. Schließlich konnten sich die 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg über eine Tür in der Lärmschutzwand Zugang zur Gleisanlage verschaffen.

Ein Spezialgerüst als Umsteighilfe

Sie bauten aus einem Spezialgerüst eine Umsteighilfe zwischen den beiden Zügen. Der Zug musste ein paar Meter weitergefahren werden, damit alle Fahrgäste umsteigen konnten. Nach einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.