Feuerteufel von Neunkirchen ist in Haft

Fünfmal hat es in den vergangenen Wochen in Neunkirchen gebrannt, jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Am Dienstagvormittag wurde ein 21 Jahre alter Mann aus dem Raum Weiden festgenommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Inzwischen sitzt er in U-Haft. Der 21-Jährige sei dringend tatverdächtig. Er soll fünf Brände in dem Weidener Ortsteil Neunkirchen gelegt haben. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Brandserie seit Anfang Juli

Die Brandserie begann am 8. Juli, als eine Feldscheune bei Neunkirchen in Flammen aufging. Am 13. August folgte ein Schwelbrand in einem Holzunterstand, vergangenen Donnerstag dann ein Brand eines Gartenhauses und Glutnester in einem Schuppen, in dem ein Traktor untergestellt war. Am frühen Samstagmorgen brannten zwei Schuppen und Lauben in einem Garten ab.

Polizei ging schnell von Brandstiftung aus

Vier der fünf Brände wurden in der selben Straße gelegt. Schon beim ersten Brand im Juli ging die Polizei von Brandstiftung aus. Nähere Angaben zu dem Tatverdächtigen macht die Polizei derzeit nicht, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, so ein Sprecher.