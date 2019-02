Feuerteufel erneut in Memmelsdorf unterwegs

In Memmelsdorf im Landkreis Bamberg hat der Feuerteufel erneut zugeschlagen. Gegen 21.00 Uhr hatte ein Zeuge bemerkt, dass es in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Schlesienstraße brannte und wählte den Notruf.

Wieder ein Kellerbrand

Laut Polizei hatte eine Sperrholzplatte gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und der Sachschaden liegt nur bei 100 Euro. Verletzt wurde niemand. Weil es stark geraucht hat, mussten mehrere Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und geht davon aus, dass die Brände der vergangenen Tage zusammenhängen.

"Es waren jetzt schon mehrere Fälle. Auffällig ist, dass es mehrmals in der gleichen Straße war – und immer abends. Wir vermuten, dass ein Zusammenhang besteht." Anne Höfer, Sprecherin Polizei Oberfranken

Feuerteufel unterwegs?

Am vergangenen Dienstagabend hatte es bereits im Keller eines sechsstöckigen Hauses in Memmelsdorf gebrannt. Sechs Menschen waren verletzt worden. Der Sachschaden lag bei 50.000 Euro. Zwei Tage später hatten eine Gartenhütte neben einer Bahnlinie im Bamberger Industriegebiet und ein Papiermüll-Container vor einem Hochhaus in Memmelsdorf gebrannt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren zwei Mülltonnen und eine weitere Gartenlaube in Brand gesteckt worden. Schon im Januar hatte es in der Gegend Brände von mehreren Müll-Containern gegeben.