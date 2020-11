Feuerkrieg Division: Angeklagter bestreitet Anschlagsplan

Der 23-jährige aus dem Landkreis Cham muss sich wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor der Staatsschutzkammer am Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Er soll sich Waffenzubehör gekauft und Schießtrainings durchgeführt haben. Doch einen Anschlag habe er nicht begehen wollen, sagte er zum Prozessauftakt. Über seinen Verteidiger ließ er erklären, dass er die Anklage zwar subjektiv einräume, allerdings habe er objektiv keinen Anschlag geplant. Der Elektriker habe niemandem schaden wollen, so der Verteidiger über seinen Mandanten. Er habe zwar in rechtsradikalen Gruppen gechattet und Waffen gebaut, die Planung eines Anschlags aber verneinte er.

Angeklagter plante angeblich Anschläge auf "Orte der Andacht"

Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem Angeklagten vor, sich Deko-Waffen bestellt und mit weiter erworbenem Zubehör schussbereit umgebaut zu haben. Außerdem soll der Angeklagte im Januar auf rechtsextremen Chatplattformen der "Feuerkrieg Division" unter den Pseudonymen «Heydrich» und «reinhard070304» erklärt haben, er plane Terrorakte an "Orten der Andacht". Zuvor hatte er sich auch über den Bau von Sprengsätzen sowie das Attentat von Halle im Internet informiert. Anfang Februar wurde er festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Eine lange Haftstrafe ist möglich

Bei einer Verurteilung droht dem 23-Jährigen eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein Urteil wird in der kommenden Woche erwartet. Es ist das erste Mal, dass ein mutmaßliches Mitglied der international vernetzten Gruppe "Feuerkrieg Division" in Deutschland vor Gericht steht. Diese hat sich nach Angaben des Landgerichts unter anderem Anschläge gegen Juden und Muslime zum Ziel gesetzt.