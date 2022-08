Feuerbrand-Bakterium breitet sich in Bayern aus

Wer Kernobstbäume besitzt, sollte sie sorgfältig auf Feuerbrand untersuchen. Vor allem Quitten sind anfällig für die gefährliche Bakterien-Krankheit. Aber sie befällt beispielsweise auch Apfel- und Birnbäume, Weiß- und Rotdorn sowie Vogelbeere, Zwergmispel und Felsenbirne. Wenn Triebe und Blätter dunkelbraun bis schwarz verfärbt sind und "wie verbrannt" aussehen, kann das ein Hinweis auf Feuerbrand sein. Um den kommerziellen Obstbau nicht zu gefährden, sind Baumbesitzer verpflichtet, Verdachtsfälle dem jeweiligen Landratsamt oder der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) zu melden.

Heuer besonders viele Feuerbrand-Fälle

Im Zweifel kann das Labor der LfL eindeutig feststellen, ob es sich um Feuerbrand handelt. Dort haben Gartenbesitzer in diesem Spätsommer bereits besonders viele Proben eingesendet. "Um die 60 Prozent von diesen Proben waren tatsächlich positiv, im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das sehr viel", sagt Jan Nechwatal, Laborleiter in der Bakteriologie der LfL.

Insekten können die Krankheit von Baum zu Baum übertragen, aber auch Regen und Luftverwirbelungen tragen dazu bei, dass sie sich weiter ausbreitet. Nechwatal sagt, am häufigsten würden sich Bäume während der Blüte und der Bestäubung infizieren. Die Krankheit kann aber auch erst später ausbrechen. Obwohl es Bakterien gerne warm und feucht haben, vermutet Nechwatal, dass das trockene Wetter heuer die Ausbreitung von Feuerbrand begünstigt: "Die Bäume sind durch die Trockenheit insgesamt geschwächter und können sich vielleicht nicht so gut gegen das Bakterium wehren."

Keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen Feuerbrand

Das LfL und Fachberatungen der Landratsämter können in vielen Fällen schon anhand eines Fotos erkennen, was zu tun ist. Wenn ein Baum stark befallen ist, muss er gefällt werden, um die Krankheit einzudämmen. Aber oft reicht es aus, die betroffenen Äste abzuschneiden und entweder über den Restmüll zu entsorgen oder zu verbrennen – wobei man wegen der Trockenheit mit Feuer vorsichtig sein muss. Schnittwerkzeug sollte desinfiziert werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. In Bayern gibt es Feuerbrand schon seit den 1980er-Jahren. Wie stark die Krankheit verbreitet ist, schwankt von Jahr zu Jahr.