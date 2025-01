28.01.2025, 10:43 Uhr Audiobeitrag

> Feueralarm in Westernstadt "Pullman City" - großer Schrecken

Feueralarm in Westernstadt "Pullman City" - großer Schrecken

Schrecksekunde in der Westernstadt "Pullman City" in Eging am See. Hier musste wegen starker Rauchentwicklung die Feuerwehr anrücken. Die Lage sei aber unter Kontrolle, bestätigen Polizei und Freizeitpark. Die Situation weckt schlimme Erinnerungen.

Von Martin Gruber