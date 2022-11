Feueralarm in Coburg: Kurzschluss löst Brand in Hotel aus

In einem Coburger Hotel ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zehn Hotelgäste wurden gegen zwei Uhr von dem Feueralarm überrascht. Die Feuerwehr musste sie ins Freie bringen, zwei von ihnen über eine Drehleiter.

Kurzschluss löst Feuer in Hotelküche aus

Nach ersten Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken wurde der Brand durch einen Kurzschluss in einer Kühltheke der Hotelküche ausgelöst. Der Rauch habe sich dann über die Lobby ausgebreitet. Das Feuer konnte aber recht schnell gelöscht werden, so dass die Hotelgäste für den Rest der Nacht in ihre Zimmer zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert. An dem Einsatz waren 22 Feuerwehrkräfte, elf Sanitäter, ein Notarzt, das THW Coburg und drei Polizeistreifen beteiligt.