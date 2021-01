vor 42 Minuten

Feuer zerstört Wohnhaus in Waldkraiburg

Aus einem Wohnhaus in Waldkraiburg sind in der Nacht hohe Flammen in den Himmel geschossen. Das Gebäude ist vollkommen zerstört und unbewohnbar. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt.