Nach vernichtendem Brand: Wirtsfamilie im Krankenhaus

Nach dem Feuer am Ostermontag ist die Traditionswirtschaft in Kranzegg eine Brandruine. Es stehen nur noch einige Mauerreste. Und auch diese werde man vermutlich noch abtragen müssen, um alle Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Denn noch immer rauche es an einigen Stellen, erklärt Florian Burger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kranzegg.

Feuer zerstört zentralen Treffpunkt in Kranzegg

Jetzt sichere die Feuerwehr den Brandort, bis die Kripo eintreffe. Der Einsatz sei sehr kräftezehrend und emotional gewesen, die Wirtsfamilie sei selbst in der Feuerwehr engagiert, sagt Burger. Zudem sei der Gasthof der Mittelpunkt und zentrale Treffpunkt im Ort gewesen. Dort habe man viele Stunden gefeiert und zusammengesessen. Burger erzählt, er habe seit der Alarmierung um kurz vor 2 Uhr am frühen Montagmorgen etwa fünf Stunden geschlafen.

Wirtsfamilie liegt im Krankenhaus

Die Brandursache ist laut Polizei weiter nicht definitiv ermittelt. Bereits am Ostermontag kam aber der Verdacht auf, dass das Feuer vermutlich im Küchenbereich ausgebrochen ist. Der Gasthof war in den vergangenen Jahren nach und nach saniert worden.

Das Wirtsehepaar konnte sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten, nachdem ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer den Brand entdeckt und die Bewohner geweckt hatte. Das Ehepaar liegt seitdem mit einer Rauchvergiftung im Krankenhaus. Der Schaden wurde in einer ersten Schätzung der Polizei auf mindestens eine Million Euro beziffert