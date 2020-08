Feuer zerstört Scheune in Pöttmes bei Augsburg

In der abgebrannten Scheune waren rund 2.000 Stroh- und Heuballen sowie landwirtschaftliche Geräte gelagert. Das Feuer war am späten Mittwochabend auf einem Bauernhof in Pöttmes im Kreis Aichach-Friedberg ausgebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300.000 Euro. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Immer wieder flackern nach Brand in Pöttmes Glutnester auf

Die Feuerwehr konnte den Brand weitgehend löschen. Doch auch tagsüber flackerten immer noch Glutnester auf. Um diese unter Kontrolle zu bekommen, mussten die Einsatzkräfte schließlich die Seitenwände der Scheune einreißen.

Biogas-Anlage auf Hof in Pöttmes nicht von Flammen erfasst

Auf dem Hof befindet sich auch eine Biogas-Anlage. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf die Anlage übergreifen. Anfangs hatte es Berichte über eine Explosion gegeben, aber das stellte sich als Irrtum heraus. Wie die Polizei noch am Abend mitteilte, kam es lediglich zu einem Knall durch eine Gasflasche in der brennenden Scheune.

Ermittlungen zur Ursache des Brands in Pöttmes laufen

Warum die Scheune in Flammen aufgegangen war, konnten die Brandermittler noch nicht klären. Zunächst konnte die abgebrannte Halle aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

(mit dpa)