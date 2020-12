"Feuer unterm Dach" im Opernhaus Nürnberg

Im Staatstheater Nürnberg ist sprichwörtlich „Feuer unterm Dach“. Eine aktuell notwendige Brandschutzanalyse des aus dem Jahr 1905 stammenden altehrwürdigen Opernhauses fällt verheerend aus. Im derzeitigen Zustand darf das Haus nur noch maximal vor 200 Zuschauerinnen und Zuschauern betrieben werden.

Die Zeit drängt

Es ist Eile geboten, um den Spielbetrieb in der Oper insbesondere in Nach-Corona-Zeiten wieder vor vollem Haus zu ermöglichen und damit einen wirtschaftlichen Betrieb der nächsten drei bis fünf Jahre bis zum Beginn der Generalsanierung zu gewährleisten. Insbesondere bemängelt das Brandschutzgutachten fehlende, zwei voneinander unabhängige Rettungswege im Foyer, das im derzeitigen Zustand keine rauchfreie Entfluchtung erlaubt. Zudem ist laut Gutachten, die Brandmeldeanlage vollkommen veraltet.

Corona-Schließung hat Vorteile

Vor diesem Hintergrund ist die vom Staatsministerium aus Corona-Schutzgründen verhängte Schließung aller Theater und Opernhäuser bis zum 31. Januar kommenden Jahres fast ein Segen. Denn nun kann die Zeit genutzt werden, um die aller notwendigsten Brandschutzmaßnahmen schnellstmöglich vorzunehmen, damit ein Betrieb unter Volllast in Zeiten nach Corona den Mindestanforderungen nach geltendem Recht genügt.

Schnellmaßnahmen in kurzem Zeitfenster

Ob das kurze Zeitfenster bis 31. Januar für die vorübergehenden Schnellmaßnahmen allerdings ausreicht, ließe sich derzeit noch nicht abschätzen, genau so wenig wie die genaue Höhe der überschaubaren Kosten, räumt Staatsintendant Jens-Daniel Herzog ein. Die Rede ist von notwendigen Trennwenden, die in allen Foyers eingezogen werden müssen, um Besucherinnen und Besucher im Brandfall möglichst in kleinen Einheiten rauchfrei evakuieren zu können. Auch für das zentrale Foyer im ersten Stock, den Gluck-Saal, der sich offen über drei Etagen zieht, muss eine geeignete Abtrennung gefunden werden, ohne die Raum-Ästhetik massiv zu zerstören.

Brandschutzmängel seit Jahren bekannt

Nun rächt sich also, dass die seit Jahren bekannten Brandschutzmängel – und nicht nur die - nicht eher behoben wurden. Und klar ist auch, dass die akut notwendigen Maßnahmen keine Ewigkeit überbrücken werden. Sie werden nur den Betrieb aufrechterhalten können, bis die längst überfällige Generalsanierung des Opernhauses in ca. drei bis fünf Jahren beginnt. Erst mit diesem ambitionierten Bauvorhaben wird das 115 Jahre alte Gemäuer auch in puncto Brandschutz auf dem Stand eines Gebäudes im 21. Jahrhundert sein können.

Ausweichspielstätte noch nicht gefunden

Zudem muss bis zum Beginn der Bauarbeiten eine geeignete Ausweichspielstätte für einen Gesamtpersonaltross von 640 fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden werden. Werkstätten, Umkleidekabinen, Einstimmzimmer, Büros, eine Bühne für einen vollwertigen Opernbetrieb, Bühnentechnik, gute Zulieferungswege, Erreichbarkeit und Attraktivität für das Publikum und vieles mehr – eine weitere Herkulesaufgabe. Eine gute Interimslösung zu finden, wird die wesentliche Aufgabe der noch verbleibenden Zeit bis zur Schließung des Opernhauses in drei bis fünf Jahren sein.

Es geht um die Zukunft der Oper in Nürnberg

Mit dieser Spielstätte entscheidet sich, ob es der Oper in Nürnberg gelingt, nicht nur sein treues Publikum zu halten, sondern es auch für zukünftige Generationen attraktiv zu machen. An diesem Scharnier entscheidet sich, ob die Oper in Nürnberg eine Zukunft, ob sie gesellschaftliche Relevanz bis in die Mitte der Nürnberger Stadtgesellschaft hinein hat. Immerhin wird diese Interimsspielstätte für acht bis zehn Jahre die Heimat der Oper sein. Vor 2032 – sehr sportlich gerechnet – wird der Generalumbau des Opernhauses nicht fertig gestellt werden.

Opernhaus ist viel zu klein

Da lohnt es sich durchaus zu überlegen, eine neue Interimsstätte in der Nähe des Opernhaues zu bauen, die nach Abschluss des Mammutbauprojekts weiter genutzt werden kann. Denn auch das haben vorliegende Analysen des baulichen Zustands der Oper ergeben. Das Opernhaus ist aus arbeitsrechtlicher Sicht für die bestehende Nutzung viel zu klein. Es fehlen mindestens 12.000 qm, eine Fläche, die nach vollendeter Generalsanierung vorhanden sein muss.

Kosten von 800 Millionen Euro denkbar

Und die Kosten? Bislang gibt es noch keine belastbaren Kalkulationen, aber Erfahrungswerte. 800 Millionen Euro sind keine überzogene oder unrealistische Größenordnung. Dieses Geld wird in die Hand genommen werden müssen, um der Stadt Nürnberg ein ihrer Größe und Bedeutung angemessenes kulturelles Leben mit einem modernen, barrierefreien Opernhaus für die nächsten 115 Jahre zu ermöglichen. Die Ertüchtigung der wilhelminischen Urgroßtante zu einem urbanen kulturellen Treffpunkt von heute und morgen – hier ist „Feuer unterm Dach.“

"Darüber spricht Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!