Feuer in Wohnhaus - Passanten retten Seniorin

In Dietersburg im Kreis Rottal-Inn haben Passanten eine 91-jährige Frau aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Sie hatten Rauch im Erdgeschoss bemerkt und geistesgegenwärtig gehandelt, so die Polizei. Die Seniorin kam vorsorglich in ein Krankenhaus.