Feuer in Waldkraiburg - Geschäft zerstört, sechs Leichtverletzte

Zu einem Großeinsatz kam es in den frühen Morgenstunden in Waldkraiburg im Kreis Mühldorf am Inn. Im Stadtzentrum brannte ein Lebensmittelgeschäft.

Laden am Waldkraiburger Stadtplatz in Flammen

Um drei Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Obst- und Gemüseladen am Stadtplatz gerufen. Als Feuerwehr, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk und Polizei dort eintrafen, brannte das Geschäft im Erdgeschoss bereits lichterloh. Das Feuer griff auf einen Drogeriemarkt und ein weiteres Geschäft im Nachbargebäude über.

Hausbewohner evakuiert, sechs Menschen verletzt

Die Bewohner aus den darüber liegenden Stockwerken konnten die beiden Häuser eigenständig oder mit Hilfe der Feuerwehr verlassen. Eine Frau musste mit einer Drehleiter gerettet werden. Sechs Personen atmeten giftigen Rauch ein und mussten deshalb behandelt werden, vier wurden vorsichtshalber zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Millionenschaden - Zeugen gesucht

Der Sachschaden sei enorm, erklärt die Polizei, und werde im Millionenbereich vermutet. Das Wohn- und Geschäftshaus kann derzeit nicht betreten werden. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn hat die weiteren Nachforschungen übernommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach einem Zeugen, der in der Nähe des Brandortes gesehen wurde und möglicherweise wichtige Hinweise geben könnte.