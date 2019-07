13.07.2019, 16:02 Uhr

Feuer in Tutzinger Wohnhaus - vermutlich durch Blitzeinschlag

In Tutzing im Landkreis Starnberg hat es in der Nacht zum Samstag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei könnte ein Blitzeinschlag das Feuer ausgelöst haben.