Feuer in Seßlach: Hoher Sachschaden nach Brand in Lagerhalle

Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Seßlach im Landkreis Coburg ist in der Nacht zum Sonntag ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall in dem holzverarbeitenden Betrieb in der Dr.-Josef-Otto-Kolb-Straße niemand verletzt.

150 Einsatzkräfte löschen Feuer in Seßlach

Insgesamt 150 Einsatzkräfte waren vor Ort, nachdem ein Zeuge gegen 1.45 Uhr Rauchentwicklung in der Halle beobachtet und einen Notruf abgesetzt hatte. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude des Betriebes habe die Feuerwehr verhindern können, heißt es weiter. Die Brandursache ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.

August 2020: Ebenfalls Großbrand in Holz-Betrieb

Etwa acht Kilometer vom Brandort entfernt war es im August vergangenen Jahres zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals hat das Feuer in einem bereits stillgelegten Sägewerk im Seßlacher Ortsteil Autenhausen ebenfalls einen hohen Sachschaden verursacht. Zu der Brandursache kann die Polizei auf BR-Nachfrage aktuell keine Informationen geben.