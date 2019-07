Feuer in Seniorenheim bei Fürth - fünf Bewohner verletzt

Das Feuer ist am Samstagabend gegen halb sechs in dem Seniorenheim im Oberasbacher Ortsteil Altenberg ausgebrochen. Als die Rettungskräfte eintrafen, quoll Rauch aus dem Fenster eines Zimmers im 2. Stock.

Feuerwehr evakuiert das Seniorenwohnheim

Die Feuerwehr begann sofort damit, das Gebäude zu räumen. Etwa 40 Bewohner wurden bis jetzt untersucht. Davon kamen fünf in eine Klinik. Am Abend war die Feuerwehr noch immer damit beschäftigt, Menschen aus dem Heim zu holen.

Bewohner werden vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht

Etwa 80 Rettungskräfte sind laut Polizei im Einsatz, darunter Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Altenberg, Oberasbach, Zirndorf, Wintersdorf und Cadolzburg. Die Bewohner des Seniorenheims werden vorübergehend in der Turnhalle des Oberasbacher Gymnasiums untergebracht, bis sie wieder in ihre Zimmer zurückkehren können. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, ist momentan noch unklar. Auch wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei war am Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen.