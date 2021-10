Nach Feuer in Reisbach: Angelassene Herdplatte als Ursache?

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Reisbach könnte eine nicht ausgeschaltete Herdplatte ursächlich für das Feuer sein. Das teilte die Polizei am Sonntagnachmittag unter Berufung auf Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landshut mit. Es wird demnach derzeit von Fahrlässigkeit ausgegangen. Die Ermittlungen laufen aber noch, heißt es. Die Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl gegen einen Bewohner. Das Amtsgericht Landshut erließ diesen jedoch mangels Fluchtgefahr nicht.

Begehung zu gefährlich

Bei dem Brand am frühen Samstagmorgen kamen drei Frauen und ein ungeborenes Baby ums Leben. Im Fall der Fahrlässigkeit sieht das Gesetz laut Polizei bis zu fünf Jahre oder eine Geldstrafe vor. Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, da das abgebrannte Mehrfamilienhaus nicht gefahrlos betreten werden kann, heißt es. Erst nach weiteren Sicherungsmaßnahmen könnten genauere Untersuchungen vor Ort durchgeführt werden, so die Polizei.