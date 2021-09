Feuer in Regensburg verursacht hohen Sachschaden

Ein Brand im Regensburger Stadtteil Keilberg hat am Dienstagabend einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei heute auf Anfrage mitteilt, liegt dieser bei rund 400.000 Euro.

Bewohner können sich ins Freie retten

Ein Einfamilienhaus sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt, sie konnten sich selber ins Freie retten. Sie sind bei Nachbarn untergekommen.

Die Feuerwehr wurde gegen 18.45 Uhr alarmiert. Als sie eintraf, brannten bereits ein Carport und darin befindliche Fahrzeuge, so ein Sprecher vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Da das Feuer bereits auf das angrenzende Wohnhaus und den Dachstuhl übergegriffen hatte, wurden weitere Einsatzkräfte angefordert, die das Dach großflächig abdecken mussten, um Glutnester zu löschen.

Brand nach fünf Stunden gelöscht

Erst gegen 23.30 - also gut fünf Stunden später - war der Brand unter Kontrolle. Einsatzkräfte blieben die gesamte Nacht über am Einsatzort und hielten Brandwache, so der Sprecher.